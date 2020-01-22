Путин заявил о недопустимости двоевластия в России

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что считает нецелесообразным создание в стране некоего переходного института в период передачи власти, так как это, по его мнению, подорвёт авторитет президента и приведёт к двоевластию.

«Думаю, что для такой страны, как Россия, это просто неприменимо, – цитирует Путина агентство «Интерфакс». – Если в нашей стране появится какой-то институт над президентом, это будет означат двоевластие, что абсолютно неприемлемо для России».

Кроме того, он подчеркнул, что Россия должна оставаться сильной президентской республикой.

«В России большое количество партий, национальностей, разных укладов жизни. Поэтому всё это интегрировать в рамках парламентской республики нереально», – резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин во время встречи с представителями общественности Липецкой области допустил теоретическую возможность смены государственной формы правления в России с президентской на парламентскую республику. При этом он признался, что считает подобную смену правления нецелесообразной, поскольку на примерах многих стран подобная форма правления часто даёт сбои.