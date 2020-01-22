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Российскому рынку поплохело от коронавируса

Москва, 22.01.2020

На российском рынке акций второй день подряд продолжается негативная динамика. Индекс Мосбиржи неумолимо падает, к концу сессии снижение достигло 1,08% до 3174,62 пунктов. «Долларовый» РТС упал на 1,31% до 1612,87 пунктов. По мнению экспертов ФИНАМ, на это влияют нерадужные отчеты российских металлургов, как и понижение прогноза компании «РУСАЛ» по рейтингу долгосрочного дефолта агентством Fitch Ratings.

Лучше рынка себя чувствуют акции АФК «Система» (+5,14%) и «Детского мира» (+1,15%) после ряда заявлений основного владельца «Системы» Владимира Евтушенкова. В частности, финансовая корпорация планирует представить обновленную дивидендную политику, а также не намерена снижать долю в «Детском мире». В плюсе также оказались акции МТС (+1,55%) после сообщения о покупке акций кипрского разработчика платформы платежей по биометрии SWiP. Хорошо торговались акции АЛРОСА (+0,68%), «Яндекса» (+0,72%), «Россетей» (+3,61%) и «Аэрофлота» (+0,60%).

Несмотря на то, что доказанные запасы углеводородов НОВАТЭКа по стандартам sec в 2019 году выросли на 3%, до 16,265 млрд баррелей н.э., акции компании упали на 3,64%. В минусе также оказались акции «РУСАЛа» (-6,12%), «Интер РАО» (-2,54%), «Мечела» (обыкновенные -4,47%,«префы» -2,69%)  и «Распадской» (-5,24%).
Нефть Brent по состоянию на 19:40 мск упала на 1,98% до значения 63,71 доллара за баррель. Российская валюта на этом фоне ослабла - до 62,02 рублей за доллар.

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