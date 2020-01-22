В Китае растёт число заболевших новым коронавирусом

В Китае растёт число заразившихся новым типом коронавируса. Согласно независимому подсчету Центрального телевидения КНР, по состоянию на 14:30 мск общее число заболевших смертельным недугом составляет 473 человека.

В настоящее время известно о 9 жертвах вируса. Все они скончались в Китае. Кроме того, отмечается, что случае коронавируса зафиксированы в 25 провинциях и городах КНР. Также известно о заболевших, в Южной Корее, Таиланде, Гонконге, Японии и даже в Австралии.

Ранее сообщалось, что в российских аэропортах усилены меры санитарно-эпидемиологический контроля из-за смертельного вируса из Китая. В частности, в столичном аэропорту «Шереметьево» специалисты при помощи специальных переносных и стационарных тепловизоров дистанционно измеряют температуру пассажиров, которые прибывают из Поднебесной.