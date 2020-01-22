В Минобороны раскрыли детали защиты Москвы от ракетного удара

Для защиты столицы от ракетного удара потребуется не более нескольких десятков минут, рассказал командир соединения противоракетной обороны Сергей Грабчук.

Он уточнил, что в случае атаки на Москву, «система предупреждения о ракетном нападении формирует целеуказания для системы ПРО, формирующих собственный боевой цикл», рассказал военный газете «Красная звезда». Он добавил, что продолжительность боевой работы системы ПРО «составляет до нескольких десятков минут».

За этот срок система сможет обнаружить цели в радиусе нескольких тысяч километров, выделив при этом боевые блоки из ряда ложных целей. Система ПРО вычисляет их траектории, после чего в расчетное время произведет пуск и наведение противоракет в точки встречи, где и уничтожатся вражеские боевые блоки.

Как уточнил военный, сам противоракетный бой продолжается не больше минуты.