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В российских аэропортах усилены меры контроля из-за китайского коронавируса

Москва, 22.01.2020

В российских аэропортах усилены меры санитарно-эпидемиологический контроля из-за смертельного вируса из Китая. В частности, в столичном аэропорту «Шереметьево» специалисты при помощи специальных переносных и стационарных тепловизоров дистанционно измеряют температуру пассажиров, которые прибывают из Поднебесной, передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что в случае выявления у кого-то повышенной температуры, на борт немедленно вызываются медики. При обнаружении характерных симптомов заболевания пассажира немедленно госпитализируют в инфекционную клинику для дальнейшего обследования.

Также усилены меры контроля за состоянием здоровья пассажиров, прибывающих в аэропорт Иркутска. В региональном Управлении Роспотребнадзора рассказали журналистам, что круглосуточно работает санитарно-карантинный пункт. Сотрудники ведомства встречают рейсы и проводят контрольные мероприятия непосредственно на борту пассажирских лайнеров. Особое внимание уделяется рейсам из стран Азии, где уже были зафиксированы случаи заражение коронавирусом. Специалисты Роспотребнадзора поднимаются на борт, запрашивают документацию опрашивают экипаж о том, были ли у пассажиров жалобы на состояние здоровья, после чего проводят осмотр пассажиров на предмет повышения температуры. 

Также усилен режим работы санитарно-контрольного пункта в аэропорту Красноярска. По данным ТАСС, которое ссылается на пресс-службу областного Управления Роспотребнадзора, специалисты проводят досмотр пассажиров, которые прибывающих международными рейсами. Для этого применяются приборы дистанционного измерения температуры.

При этом аэропорт оборудован новыми тепловизорами, которые позволяют выявить температурящего больного в большом потоке людей. В случае выявления пассажира с повышенной температурой проводиться его госпитализация и установлено наблюдение за контактными лицами вплоть до установки окончательного диагноза.

Между тем стало известно, что пассажирку с подозрением на «китайскую пневмонию» сняли с рейса в Хабаровске. Женщина летела из Харбина ночным рейсом, во время проверки на санитарно-карантинном пункте у неё обнаружили высокую температуру. Согласно последней информации, коронавирус у неё не подтверждён – по результатам лабораторных исследований установлено, что заболевание вызвано обычным сезонным гриппом типа А. 

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