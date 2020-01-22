Володин обвинил агентство Bloomberg в попытке вмешаться во внутренние дела России

Вячеслав Володин – спикер Государственной Думы – назвал вмешательством во внутренние дела нашей страны публикацию агентства Bloomberg о возможности проведения досрочных выборов в нижнюю палату российского парламента.

По его мнению, журналисты американского агентства ходили по Госдуме, задавая провокационный вопросы, преследуя единственную цель – вмешаться в российские выборы и внести смуту в головах, передаёт РИА Новости.

При этом председатель Госдумы заявил, что депутаты могли бы лишить Bloomberg аккредитации.

«Но мы не станем это делать, так как Госдума реально единственный демократический парламент в мире, потому что только у нас вот так можно делать», – резюмировал Володин.

Ранее сообщалось, что Володин прокомментировал информацию, которая появилась в некоторых западных СМИ, о возможном роспуске Госдумы РФ. По его словам, эти фейковые новости являются вмешательством в суверенные дела нашей страны.