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Британский парламент одобрил «Брексит»

Москва, 23.01.2020
  • Британский парламент одобрил «Брексит»

Welt.de

Законопроект о «Брексите» одобрен обеими палатами парламента Великобритании, пишет «Коммерсантъ». Таким образом, можно говорить о полном одобрении документа британскими  парламентариями.

Теперь законопроект ожидает одобрения королевы, заявил министр по «Брекситу» Стивен Баркли. Он подчеркнул, что Британия «на пути к выходу 31 января».

«Парламент завершил последний этап рассмотрения законопроекта по "Брекситу" и в Палате общин, и в Палате лордов. Его направят королеве для получения ее согласия»,— сообщил Баркли со своей страницы в твиттере.

Напомним, палата общин британского парламента проголосовала за документ 9 января 2020 года, а граждане Великобритании одобрили выход из Евросоюза на референдуме 2016 года.

Согласно новому документу на «Брексит» отводится время до конца 2020 года. При этом дата выхода Британии из ЕС несколько раз переносилась.

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