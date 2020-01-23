Эмир Кустурица в проекте Кино-Концерт «Время цыган»

Музыку к фильму исполнит Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» – дирижер Тарарин Сергей Петрович

Приз за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля Эмир Кустурица

Впервые в Москве — две реальности — экранная и музыкальная составят единое действие в кино-концерте «Время цыган» при участии режиссера Эмира Кустурици! Симфонический оркестр «Русская филармония» под управлением дирижера Сергея Тарарина одновременно с демонстрацией фильма исполнит музыку к нему. Это позволяет зрителям не только окунуться в атмосферу кинокартины, но и прочувствовать каждую ноту написанную композитором. Хочется отметить, что музыкой из фильма «Время цыган» каждый год открывается официальная программа Каннского кинофестиваля.

«Время цыган» – классика кинематографа. Перед глазами стоит сцена свадьбы на реке, залитая волшебным золотым светом и музыкой Бреговича. С этого фильма и начался тот Кустурица, у которого вымысел и реалии образовали в совокупности его уникальный поэтический стиль. Именно здесь он впервые вывел формулу своего неповторимого языка, здесь началось его путешествие в сновидческий мир, который станет определяющим для последующих картин. Эпический лиризм, неземные и незаёмные визуальные образы, этнографическая поэтика, когда менталитет определяется не национальностью, а исключительно состоянием души. Все элементы, олицетворяющие фирменный стиль, присутствуют в этой балладе о сербских цыганах.

Неразрывное соединение комического и трагического, обманчиво импровизационная и раскованная поэтика режиссёра, не в первый раз вдохновляемого непутевой цыганской жизнью, — всё это предвосхитило интернациональный успех картины, в которой Кустурице ассистировал гениальный оператор Вилко Филач. А аккордеонная мелодия Мориса Жобера из «Аталанты» дополнилась здесь музыкой Горана Бреговича, обработавшего кичевые и эклектичные, но всякий раз волнующие цыганские мотивы, которые будут переходить потом из фильма в фильм. Главной заслугой «Времени цыган» Эмир Кустурица считает то, что в его родной Югославии (которой больше нет на карте) фильм посмотрело больше миллиона человек.

Молодой цыган Перхан живёт вместе с бабушкой, сестрой Дацей и самым близким другом — думающим индюком — в посёлке на окраине Сараево. После того как его любимую птицу убивают Перхан получает взамен магическую способность двигать предметы и совершать всякого рода чудеса. Но необходимость заработать деньгина свадьбу, чтобы жениться на любимой Азре, вынуждает его отправиться в Милан вместе с цыганским бароном Ахметом. К тому же Ахмет обещает Перхану поместить Дацу в больницу, где её смогут избавить от хромоты... Не пропустите грандиозное событие 3 февраля 2020 года!

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