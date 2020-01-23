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Forbes опубликовал ТОП-30 «Королей российской недвижимости»

Москва, 23.01.2020

Эксперты американского издания Forbes составили ТОП-30 «Королей российской недвижимости», в который вошли крупнейшие компании нашей страны, чья недвижимость приносит наибольший доход с её аренды.

Возглавила рейтинг компания «Киевская площадь», которую возглавляют Зарах Илиев и Года Нисанов. Согласно данным журнала, по итогам прошлого года арендный доход этой компании составил 1,6 млрд долл. На втором месте с прибылью в 655 млн долл. расположилась группа «Ташир», владельцем которой является Самвела Карапетян. Замыкает тройку лидеров «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых. Годовая прибыли с аренды составила у них 580 млн долл. пишет газета «Коммерсант».

В ТОП-10 «Королей российской недвижимости также вошли Ingka Centres – Stichting INGKA Foundation (510 млн долл.), Gleden Invest (380 млн долл.), Crocus Group (370 млн долл.), Enka (340 млн долл.), O1 (305 млн долл.), «Комплексные инвестиции» (280 млн долл.) и группа «Регионы» (240 млн долл.).

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