Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение Красной армией своей мамы из концлагеря

Глава МИД Израиля Исраэль Кац выразил российскому лидеру Владимиру Путину благодарность за освобождения Красной Армией своей мамы, которая находилась в числе узников концлагеря Аушвиц. Дипломат подчеркнул, что Красная Армия внесла значительный вклад в победу над нацистами.

«Хочу лично поблагодарить вас за освобождение, потому что моя мать была одна из тех, кто был в концлагере и была освобождена Красной армией», – сказал Кац, встречавший российского президента Путина у трапа самолета, передает РИА «Новости».

Ранее российский лидер еще раз напомнил о необходимости противостоять попыткам фальсифицировать историю Второй мировой войны. Сделать это можно только, рассказывая потомкам аргументированную правду, добавил Путин. В этих целях в России будет создан общедоступный информационно-аналитический центр, основанный на архивных документах времен Второй мировой войны.

Крупнейший нацистский лагерь смерти «Аушвиц-Биркенау» был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В период с 1941 по 1945 годы там было уничтожено 1,4 млн человек, из которых около 1,1 млн – евреи.