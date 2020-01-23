Госдума единогласно поддержала проект закона о поправках в Конституцию

Госдума РФ единогласно одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию, передает агентство РИА «Новости».

Документ под названием «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был внесен на рассмотрение депутатов президентом РФ Владимиром Путиным. За принятие законопроекта проголосовали 432 депутата, против не проголосовал ни один парламентарий. Также не было воздержавшихся.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, до конца февраля состоится третье чтение законопроекта о поправке в Конституцию. Столь длинный срок отведен на случай, если поправок в проект будет много, а «качество и эффективность законов – наш приоритет в работе», добавил Володин.

Напомним, российский президент Владимир Путин 20 января внес в Госдуму законопроект, предусматривающий поправки к Конституции. Поправками в частности предлагается закрепить нормы по двойному гражданству, индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам.