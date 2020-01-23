Греф рассказал, при каких условиях он покинет Сбербанк

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что он не исключает своего ухода из компании в случае, если с приходом нового главного акционера в банк, организация сменит стратегию развития, передает «Интерфакс».

Сегодня 23 января было объявлено, что правительство России рассматривает вариант передачи контрольного пакета акций Сбербанка государству. Смена акционера может произойти из-за конфликта интересов, поскольку Центробанк по отношению к Сбербанку является одновременно и регулятором, и акционером.

«Мы глубоко убеждены, что стратегия правильная, практика это доказывает», - рассказал Греф отвечая на вопрос журналистов о смене стратегии. Также руководитель напомнил, что занял свой пост, имея определенную концепцию развития банка. В этой связи Греф «не видит своего места в компании, если данная концепция будет изменена».