Инспекционный шведский корабль прошёл над газопроводом «Северный поток – 2»

Инспекционный шведский корабль Stril Explorer прошёл вдоль строящегося российского газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании. Предположительно, судно занимается сейчас проверкой трубы на предмет качества работы, передаёт ИА Regnum.
По данным агентства, деятельность инспекционных компаний не подпадает под американские санкции против «Северного потока – 2».
Напомним, Stril Explorer действует в интересах компании MMT Sweden. В 2017 году эта компания заключила соглашение с оператором «Северного потока – 2» Nord Stream AG. Согласно этому договору организация должна регулярно проводить инспекцию газопровода.