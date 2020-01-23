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Константин Хабенский перезапустил театральный проект «Поколение Маугли»

Москва, 23.01.2020
«Поколение Маугли» — масштабный театральный благотворительный проект под руководством Константина Хабенского — будет возобновлен в Москве в июне.
#Культура
  • Константин Хабенский перезапустил театральный проект «Поколение Маугли»

предоставлено пресс-службой

Перезапуск проекта проходит совместно с Детским музыкальным театром юного актера и театральной компанией Moscow Show. Первые спектакли можно будет увидеть 1 и 2 июня в МХТ им. Чехова, купить билеты уже можно здесь

Средства от продажи билетов будут направлены на помощь подопечным Фонда Хабенского — детям с опухолями мозга. В первых спектаклях возобновленного проекта примут участие Диана Арбенина, Тимур Родригез и Константин Хабенский. 

Константин Хабенский: «Мы попытались собрать новую версию спектакля «Поколение Маугли» — более взрослую и интересную. Это будет яркий музыкальный, драматический и танцевальный спектакль, когда на сцене одновременно находятся 120 пацанов и девчонок и 5 взрослых актеров. «Поколение Маугли» — история про те основы, которые никуда никогда не уйдут: любовь, дружба, солнце, ветер, дождь. Они были до интернета, и они останутся после того, как интернета не станет, и мы с вами останемся один на один друг с другом. Я очень надеюсь, что этот спектакль будет жить не один сезон и будет пользоваться зрительским интересом».

«Поколение Маугли» — театральный проект, который с 2014 года реализуется под руководством Константина Хабенского. Это музыкальный спектакль по мотивам сказки Киплинга, где действие происходит не в джунглях, а в большом и шумном городе. За время существования спектакля в нем были задействованы Диана Арбенина, Алексей Кортнев, Екатерина Гусева, Тимур Родригез — но большинство ролей традиционно исполняют дети и подростки. В новой версии «Поколения Маугли» принимают участие 120 мальчиков и девочек. 

«Поколение Маугли» — это яркая история, в которой Шерхан исполняет рэп, бандерлоги играют в баскетбол, а главный герой заново познает мир и людей вокруг себя, сталкиваясь с философией и принципами самых разных персонажей. В основе спектакля лежат вечные ценности: семья, дружба, чувство правды, сострадание и понимание того, как важно заботиться о тех, кто нуждается в помощи.

С 2014 по 2016 годы проект собрал больше 15 миллионов рублей, которые помогли оплатить лечение более 40 детей с опухолями мозга. Последний спектакль «Поколение Маугли» прошел 1 октября 2016 года в Кремлевском Дворце. «Поколение Маугли» — лауреат Премии Станиславского в 2014 году, «Премии Рунета» в 2015, премии «Импульс добра» в 2016 и премии «Звезда Театрала» в 2017.

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