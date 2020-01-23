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Курс доллара: лучший прогнозист рассказал, что будет с рублем к концу года

Москва, 23.01.2020
  • Курс доллара: лучший прогнозист рассказал, что будет с рублем к концу года

Егор Алеев/ТАСС

Днём 23 января курс рубля немного вырос к доллару и евро. Так, по данным на 13:55 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 61,95 руб., что на 7 коп. ниже закрытия среды. Чуть-чуть снизился и курс евро, который подешевев всего на 3 коп., торгуется сейчас по 68,68 руб.

Между тем стало известно, что Standard Chartered, который в 4-м квартале 2019 года занял первое место в рейтинге прогнозистов Bloomberg по паре доллара-рубль, повысил прогноз на конец года для национальной валюты.

Как рассказали аналитики банка во главе с Джеффом Кендриком из Лондона в записке, для клиентов он поднял планку для курса рубля на конец года с 62,00 до 60,00 за доллар в связи с его привлекательными характеристиками кэрри-трейда и наличием наилучших из всех валют развивающихся рынков буферов против внешних негативов. В частности, речь идёт о сильном профиците текущего счёта.

При этом в Standard Chartered напоминают, что экономика РФ пока не показывает высоких результатов, но она поддерживается аккомодационной политикой регулятора и фискальной экспансией. Кроме того, как считает Кендрик, риск американских санкций сильно преувеличен.

По его мнению, Россия является лидером для банка в секторе высокодоходных валют EM, включая IDR, MYR, BRL и COP. Помимо этого наша страна имеет избыточный вес в портфеле суверенных кредитных моделей. А облигации в твёрдой валюте торгуются со скидкой к аналогам и должны выиграть от ожидаемого сокращения объёма выпуска внешнего долга в 2020 году.

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