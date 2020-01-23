Курс доллара: позиции рубля очень сильно пошатнулись

В среду курс рубля продолжил снижаться к доллару и евро на фоне падения мировых цен на нефть. Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 62,03 руб., что на 14,75 коп. выше уровня закрытия торгов вторника.

Таким образом, курс доллара пробил психологический уровень в 62,00 руб. впервые с 6 января. Прибавил вчера в цене и евро, курс которого составил 68,71 руб., что на 8,5 коп. выше уровня закрытия вторника.

Большинство экспертов уверены, что курс рубля дешевеет к основным резервным мировым валютам на фоне негативной динамики нефтяных котировок, начавших отыгрывать опасения сокращения спроса на новостях о новых случаях заболевания и эпидемии короновируса в КНР. В Поднебесной его жертвами стали уже 9 человек. При этом, согласно независимому подсчёту Центрального телевидения Китая, по состоянию на вчерашний день общее число заболевших смертельным недугом составляет 473 человека. Случаи коронавируса зафиксированы в 25 провинциях и городах Поднебесной.

Существует вероятность распространения смертельного заболевания по всему миру. Уже известно о заболевших в Южной Корее, Таиланде, Гонконге, Сингапуре, Японии и США. Также в среду появились сообщения, что в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге на рейсах, которые прилетели в Северную столицу из Китая, были выявлены два пассажира с подозрением на смертельный вирус.

Между тем аналитики Goldman Sachs Group предположили, что новый китайский вирус вполне может повлиять на дальнейшее падение цен на нефть. По их мнению, спрос на «чёрное золото» из-за болезни может снизиться на 260 тыс. баррелей в сутки, причём, больше половины из них придется на авиационное топливо. А это означает, что цена барреля нефти может опуститься на 2,9 долл., что естественно больно ударит по всем рисковым активам, в том числе по курсу рубля.

Как считает Богдан Зварич из «Промсвязьбанка» в среду наблюдалось ослабление рубля к доллару и евро, так как давление на его котировки оказывали как внешние, так и внутренние факторы. По его мнению, к внешним факторам можно отнести снижение со стороны трейдеров аппетита к риску и падение в цене нефти сорта Brent. Из внутренних факторов давления на нацвалюту эксперт отметил увеличенные объёмы покупок валюты для исполнения бюджетного правила.

«В результате доллар вчера пытался закрепиться выше отметки 62,00 руб. Если сегодня ему это удастся сделать, то ему будет открыта дорога к уровню 62,50 руб.», – прогнозирует Зварич.

Владислав Антонов из ИАЦ «Альпари» напомнил, что накануне самое мощное давление на курс рубля было зафиксировано в середине дня. Затем, как подчеркнул эксперт, национальная валюта консолидировался на уровне 61,82 руб.

«Укреплению рубля мешала дешевеющая нефть и новость о том, что Силуанов потерял пост вице-премьера в составе нового правительства. От более сильного падения рубль сдерживает налоговый период, но стоит отметить, что позиции национальной валюты очень сильно пошатнулись. Внешний фон и укрепление доллара заставляют покупателей рубля выходить из длинных позиций. Пока же техническая картина никак не поменялась и остается на стороне рубля», – заявил Антонов.

При этом, как он предполагает, если сегодня курс доллара продолжит свой рост и подберётся к отметке в 62,40, то это станет опасным сигналом для рубля.

«В этом случае на откате участники рынка начнут отказываться от национальной валюты и массово переходить в доллар, который, что естественно, в паре с рублём пойдёт стремительно вверх, а руль соответственно сползёт вниз», – резюмировал эксперт.