Лидер фракции «Слуга народа» призвал приостановить евроинтеграцию Украины

Глава пропрезидентской фракции Верховной Рады Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что следует отказаться от политики гармонизации украинского национального законодательства с законодательством Европейского Союза. «Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой «гармонизации законодательства». Однако я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам. Если мы гармонизуемся, то можем стать самой слабой экономикой в ​​ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем оказывать очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют», - заявил Арахамия на форуме в Давосе.