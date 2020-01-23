На нацпроекты дано меньше месяца

После распределения полномочий в правительстве между вице-премьерами они оказались максимально широкими у Андрея Белоусова, сообщает «Коммерсантъ». Первый вице-премьер получил от премьер-министра Михаила Мишустина полномочия руководителя финансово-экономического блока. Это Минфин, Минэкономразвития вместе с подчиненными им агентствами и службами: ФНС, ФТС, Росимущество, Федеральное казначейство, Росреестр и Росстат.

Именно этот блок ответственен за достижение национальных целей развития до 2024 года (поставлены указом президента РФ от мая 2018 года). Особым образом он отвечает за ускорение роста ВВП, раз, и за реализацию национальных проектов, два.

Согласно информации из правительства, последние необходимо «актуализовать». Газета отмечает активное участие Белоусова в формулировании нацпроектов во время его работы в Администрации президента. Задача актуализации предельно актуальна — ее необходимо выполнить менее чем за месяц, до 20 февраля. Правительство откровенно спешит, ставя себе цель оказаться противоположностью прежнего неспешного кабинета, увязшего в согласованиях и нераспорядительности.

Андрей Белоусов имеет репутацию жесткого государственника и экономиста, он относится к так называемым «дирижистам», то есть это человек который разделяет политику активного государственного вмешательства в экономику, отмечает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. По многочисленным прогнозам коллег, от таких действий можно ожидать реального разгона экономики, объем государственных инвестиций может быть увеличен, что будет способствовать экономическому росту.

Пока складывается достаточно прогнозируемая картина – за прошлый год средства, заложенные под нацпроекты, не истрачены даже на 50%. Это означает, что сейчас новой команде необходимо в сжатые сроки провести аудит того, сколько всего есть резервов и как их максимально быстро направить в нужное русло. Если новый кабмин оперативно разберется в этих вопросах, то экономический эффект может быть заметен уже в третьем квартале, ожидает Алексей Антонов.

У Белоусова, уверен шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв, наверняка имеется давно продуманный план действий по нацпроектам, контуры которого он в общих чертах готовил и обсуждал идейно с президентом раньше, чем стало ясно, кто станет новым премьером и когда вообще конкретно произойдёт смена правительства. На должность вице-премьера назначают людей с определёнными идеями и багажом. Остаётся обсудить детали с огромным числом сотрудников в министерствах, многие из которых успели уже столкнуться с множеством практических проблем при проработке каждого конкретного шага: под какие цели и на каких условиях выделять деньги и как установить за ними контроль.