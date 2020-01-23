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Названы самые популярные в России люксовые автомобили

Москва, 23.01.2020

Автомобильные эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самые популярные новые автомобили сегмента Luxury в нашей стране. Согласно их данным, по итогам прошлого года россияне купили 1312 авто класса люкс. Лидером среди них оказался Mercedes-Benz Maybach S-Class, передаёт РИА Новости.

Кроем того, в рейтинг самых популярных авто сегмента Luxury вошли Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini, Maserati, Ferrari и Aston Martin.

При этом отмечается, что большинство люксовых машин были куплены в московском регионе. Также много покупателей таких авто в Санкт-Петербурге, Часть машин покупали в Санкт-Петербурге, Свердловской области и Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что автомобильные эксперты назвали самые популярные в нашей стране иномарки с пробегом. Лидером вторичного рынка по итогам 2019 года стал Ford Focus. Россияне купили за 12 месяцев 133 машины этой американской модели.

На втором месте Hyundai Solaris. Модели субкомпактного автомобиля южнокорейской компании Hyundai Motors приобрели 109 тыс. штук. Замыкает тройку лидеров японский компактный автомобиль Toyota Corolla (103,7 тыс.). 

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