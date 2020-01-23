Нефть может подешеветь из-за китайского коронавируса

В случае разрастания нового китайского коронавируса до масштабов эпидемии мировые цены на нефть могут отреагировать на происходящее и потерять в цене до $3, сообщает инвестбанк Goldman Sachs. Произойдет это из-за снижения потребления электроэнергии в КНР, если болезнь продолжит распространяться.

Организация проводит аналогию с эпидемией SARS в 2002–2003 годах, начавшейся в Китае и приведшей к гибели 800 человек по всему миру. Аналитики попытались перевести ущерб, который нанесла эпидемия SARS рынку потребления энергоносителей, и получилось, что в результате распространения нового коронавируса потребление «нефтепродуктов может снизиться на 260 тыс. баррелей в день, что уже отразится на мировом рынке». В данные показатели входят около 170 тыс. баррелей, которые станут невостребованными из-за сокращения авиаперевозок по причине снижения туристической активности и, как результат, спроса на топливо.

Напомним, от коронавируса нового типа в Китае уже погибло 9 человек, еще 440 инфицированны. Вирус выявлен у жителей Таиланда, Японии, Южной Кореи. Первый случай также был зарегистрирован в США.