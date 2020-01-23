Половину населения России к 2060 году будут составлять пенсионеры

К 2060 году почти половина населения России – 47%, будет состоять из пенсионеров, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на доклад экономистов Credit Suisse.

Уже в текущем году на поколение старше 65 лет приходится четверть населения. В среднем мужчины после выхода на пенсию будут жить еще 13,3 года, а в 2060-м - 17,4 года, пишет СМИ, ссылаясь на экспертов по демографии.

Специалисты рассказали, что на демографическую ситуацию влияет и продолжительность жизни людей во всем мире. Если в 1950 году средняя продолжительность жизни составляла 47 лет, то в 2019-м этот показатель вырос до 72 лет. При этом наблюдается несовпадение биологического возраста с хронологическим: например, житель Швейцарии в возрасте 65 лет чувствует себя так же как 51-летний в 1950 году.

Авторы документа также предлагают несколько вариантов по созданию устойчивых пенсионных реформ, самой эффективной из которых они называют повышение пенсионного возраста. Среди методов называются поощрение накоплений на пенсию, сбор дополнительных средств на выплату пенсий за счет налогов или постепенно сокращать выплаты.