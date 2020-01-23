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Понятие МРОТ могут убрать из Гражданского кодекса России

Москва, 23.01.2020

Из Гражданского кодекса России (ГК РФ) могут убрать понятие минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минюста РФ, в настоящее время ведомство разрабатывает соответствующий документ. При этом отмечается, что определение МРОТ заменят в ГК РФ конкретными цифрами выплат.

Также подчёркивается, что поправки должны быть внесены во все документы, где упоминается МРОТ. В частности, речь идёт об Уставе ж/д транспорта, Воздушном кодексе и некоторых других в федеральных законов.

В Минюсте считают, что определение МРОТ сейчас имеет более широкий смысл, поэтому необходимы уточнения, чтобы избежать двоякой трактовки. В ведомстве также пояснили, что МРОТ в последнее время использовался в различных отраслях законодательства в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам.

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