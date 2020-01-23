Понятие МРОТ могут убрать из Гражданского кодекса России

Из Гражданского кодекса России (ГК РФ) могут убрать понятие минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минюста РФ, в настоящее время ведомство разрабатывает соответствующий документ. При этом отмечается, что определение МРОТ заменят в ГК РФ конкретными цифрами выплат.

Также подчёркивается, что поправки должны быть внесены во все документы, где упоминается МРОТ. В частности, речь идёт об Уставе ж/д транспорта, Воздушном кодексе и некоторых других в федеральных законов.

В Минюсте считают, что определение МРОТ сейчас имеет более широкий смысл, поэтому необходимы уточнения, чтобы избежать двоякой трактовки. В ведомстве также пояснили, что МРОТ в последнее время использовался в различных отраслях законодательства в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам.