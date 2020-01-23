Путин о потребительской корзине: ни рыба, ни мясо

На встрече с представителями общественности в липецком городе Усмань Владимир Путин заявил о намерении совершенствовать потребительскую корзину россиян. «Если посмотреть на эту корзину, по мнению специалистов, структура ее нуждается в совершенствовании. Потому что там (...) хлебобулочные изделия занимают большую часть, а вот овощи, фрукты - их маловато, и рыба и мясо в этой корзине не занимают должного места. Поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру», — сообщил глава государства.

Что касается российской потребительской корзины, то, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, она давно нуждается в пересмотре. И врачи, и социологи, и экономисты считают, что состав продуктов в корзине слишком скудный, количества продуктов в расчете на потребление одним человеком в ней недостаточно. Кроме того, стоимость продуктовой корзины в РФ рассчитывается из минимальных цен на продукты, которые указываются в отчетах Росстата (эти цены сильно отличаются от реальных цен в магазинах). На Западе нашу потребительскую корзину называют «корзиной для бедных», так как она рассчитана только на физическое выживание человека.

В западных странах потребительская корзина включает в себя гораздо больший перечень продуктов и услуг, констатирует эксперт. В РФ в состав корзины входит 156 товаров, в Великобритании – 350, в Германии – 475. В потребительские корзины других стран часто включены товары и услуги не первой необходимости: оплата интернета, мобильной связи, книги, плата за детский сад или дом престарелых, бензин для автомобиля, алкоголь.

Пересмотр потребительской корзины вице-премьер Татьяна Голикова обещала, но не ранее 2021 года, так как сначала (постепенно, в течение трех лет) необходимо приравнять МРОТ к прожиточному минимуму. А уже после формировать расширенную и качественную потребительскую корзину.

Существующая потребительская корзина используется для расчета инфляции и прожиточного минимума, влияющего на заработные платы в бюджетной сфере, для начисления соцпособий и пенсий, напоминает Артем Деев. По его мнению, пересмотр потребительской корзины в сторону увеличения приведет к росту доходов населения, увеличению потребления и будет стимулировать внутренний спрос, что в результате станет стимулом для экономики. Но это также повлечет значительное увеличение расходов бюджета и будет стимулировать рост инфляции.

В целом президент России в обращении к Федеральному собранию обозначил, что увеличение благосостояния граждан является первоочередной задачей, напоминает эксперт. Поэтому вопрос о пересмотре потребительской корзины и ряд других социальных инициатив сейчас становятся главными. Все эти меры в конечном итоге будут способствовать росту доходов граждан и в результате стимулировать экономику.