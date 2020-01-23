Вход/Регистрация Подписка

Путин о потребительской корзине: ни рыба, ни мясо

Москва, 23.01.2020
Президент намерен улучшить рацион россиян
#Потребление
#Социальная политика
#Экономика
  • Путин о потребительской корзине: ни рыба, ни мясо

Владимир Путин во время рыбалки

Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

На встрече с представителями общественности в липецком городе Усмань Владимир Путин заявил о намерении совершенствовать потребительскую корзину россиян. «Если посмотреть на эту корзину, по мнению специалистов, структура ее нуждается в совершенствовании. Потому что там (...) хлебобулочные изделия занимают большую часть, а вот овощи, фрукты - их маловато, и рыба и мясо в этой корзине не занимают должного места. Поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру», — сообщил глава государства.

Что касается российской потребительской корзины, то, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, она давно нуждается в пересмотре. И врачи, и социологи, и экономисты считают, что состав продуктов в корзине слишком скудный, количества продуктов в расчете на потребление одним человеком в ней недостаточно. Кроме того, стоимость продуктовой корзины в РФ рассчитывается из минимальных цен на продукты, которые указываются в отчетах Росстата (эти цены сильно отличаются от реальных цен в магазинах). На Западе нашу потребительскую корзину называют «корзиной для бедных», так как она рассчитана только на физическое выживание человека.

В западных странах потребительская корзина включает в себя гораздо больший перечень продуктов и услуг, констатирует эксперт. В РФ в состав корзины входит 156 товаров, в Великобритании – 350, в Германии – 475. В потребительские корзины других стран часто включены товары и услуги не первой необходимости: оплата интернета, мобильной связи, книги, плата за детский сад или дом престарелых, бензин для автомобиля, алкоголь.

Пересмотр потребительской корзины вице-премьер Татьяна Голикова обещала, но не ранее 2021 года, так как сначала (постепенно, в течение трех лет) необходимо приравнять МРОТ к прожиточному минимуму. А уже после формировать расширенную и качественную потребительскую корзину.

Существующая потребительская корзина используется для расчета инфляции и прожиточного минимума, влияющего на заработные платы в бюджетной сфере, для начисления соцпособий и пенсий, напоминает Артем Деев. По его мнению, пересмотр потребительской корзины в сторону увеличения приведет к росту доходов населения, увеличению потребления и будет стимулировать внутренний спрос, что в результате станет стимулом для экономики. Но это также повлечет значительное увеличение расходов бюджета и будет стимулировать рост инфляции.

В целом президент России в обращении к Федеральному собранию обозначил, что увеличение благосостояния граждан является первоочередной задачей, напоминает эксперт. Поэтому вопрос о пересмотре потребительской корзины и ряд других социальных инициатив сейчас становятся главными. Все эти меры в конечном итоге будут способствовать росту доходов граждан и в результате стимулировать экономику.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара может сильно удивить
      Авторы прогнозов, предрекающие в этом году слабый доллар, вновь ошиблись. И опять причина в сохраняющейся привлекательности процентных ставок ценных бумаг в Америке, которые по-прежнему выше ставок в большинстве как соседних, так и дальних стран.
    2. Подкаст 2-ой недели. Как работает человеческий ум
    3. Ситуация с китайским коронавирусом становится все тревожнее
      Несмотря на меры предосторожности, принимаемые во многих странах, новая болезнь, которая появилась в Китае, расползается по планете.
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама