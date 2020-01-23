Прогноз погоды на 7 дней: синоптики рассказали о триумфальном возвращении зимы

На большей части Русской равнины наконец-то появились признаки зимней погоды. Уже накануне сразу в нескольких российских регионах чувствительно подморозило и выпал долгожданный снег, который местами был очень сильным и продолжительным. Однако, несмотря на триумфальное возвращение зимы, в ближайшие 7 дней климатическая обстановка в России останется нестабильной.

Погода в Краснодарском крае. Прогноз погоды на 7 дней

В частности, уже накануне вечером холодный атмосферный фронт вторгся на территорию Краснодарского края, после чего погода в регионе заметно поменялась – усилился ветер, на побережье его порывы достигали 23-25 метров в секунду, выпал снег. При этом в предгорных и горных районах города-курорта Сочи снегопад был очень сильным.

По прогнозам синоптиков, до утра пятницы, 24 января в предгорной и горной зонах Сочи ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья. Кроме того, на участке Магри – Весёлое возможно формирование смерчей над морем. Также существует вероятность сильной гололедицы на дорогах, возможно ухудшение видимости.

Метеорологи предупреждают, что порывы ветра на черноморских курортах края могут достигать 20-25 метров в секунду. В горах выше 1500 метров над уровнем моря сохраняется опасность схода лавин. При этом дневной температурный фон сохранится на плюсовых значениях, а вот в ночные часы возможны заморозки. Так, в Сочи и Адлере в ночь на 24 января столбики термометров опустятся до минус 1. Днём при шквалистом ветре и осадках ожидается плюс 3-4, но также будет очень некомфортно и по ощущением холодно.

По прогнозу синоптиков, резко ухудшится погодная обстановка и в Краснодаре. До вечера 24 января здесь периодически будут идти дожди, переходящие в мокрый снег. Прогнозируется налипание мокрого снега, гололёд, снежный накат, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В ночь на пятницу подморозит до минус 2. Днём 24 января погодные градусники покажут от нуля до плюс 2.

Но уже к выходным на всей территории Кубани вновь заметно потеплеет. Зимняя погода отступит, осадки прекратятся, выглянет солнце, которое прогреет воздух до плюс 8-10. Такая климатическая обстановка сохранится в Краснодарском крае до конца месяца.

Прогноз погоды на 7 дней в Центральном федеральном округе

Пришла зима в конце января и в регионы Центрального федерального округа. В частности, ещё накануне столбики термометров в Брянской, Смоленской и Тверской областях опустились ниже нуля градусов. Сегодня здесь также был минусовой температурный фон, выпал долгожданный снег. Из-за слабых, но всё-таки морозов на дорогах было сколько. Кроме того, дул сильный ветер, порывы которого достигали 17 метров в секунду. Такая погода будет держаться до выходных, а с начала следующей недели почти на всей территорию Европейской России станет тепло. Несмотря на пасмурную погоду воздух будет прогреваться до плюс 1-3 и зима до конца месяца, по прогнозу синоптиков, в регионы Центрального федерального округа больше не вернётся.

Погода в Москве. Точные прогноз синоптиков на 7 дней

После несколько температурных рекордов тепла зима ненадолго вернулась и в Москву. К вечеру 22 января температура воздуха в российской столице начала понижаться, в воздухе закружились первые снежинки, а в ночь на 23 января выпало до 5 мм осадков. Согласно данным метеорологов, к 09:00 мск снежный покров в черте города составил 6 см.

Однако рассчитывать на то, что «белое покрывало» надолго накрыло почву всё-таки не приходится. По прогнозу синоптиков, триумфальное возвращение зимы в регион будет не долгим и уже в ближайшие дни в Москве и области снова потеплеет, а дожди быстро сведут снежный покров на нет.

По прогнозу погоды на 7 дней, после краткосрочного похолодания, а предстоящей ночью подморозит до минус 6-8, уже в пятницу, 24 января столбики термометров поднимутся до плюс 2. В субботу ожидается плюс 3. Однако в воскресенье, 26 января вновь выпадет мокрый снег и похолодает до минус 1. С начала следующей рабочей неделе, по прогнозу синоптиков, температурный маятник в очередной раз качнётся в сторону плюса. При этом будет идти уже дождь, может усилиться ветер. В тёмное время суток возможны заморозки.

Кроме того, в последние дни второго календарного месяца зимы ожидается резкий скачок атмосферного давления – до 749 мм рт. ст., что доставит проблемы со здоровьем метеозависимым и пожилым людям, а также гражданам с недугами дыхания и сердечно-сосудистой системы.