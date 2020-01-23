Решение ВАДА вводит РУСАДА в дополнительные расходы

Российское антидопинговое агентство из-за временного лишения лицензии Московской антидопинговой лаборатории понесет дополнительные финансовые расходы. Об этом рассказала заместитель руководителя РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Она уточнила, что из-за необходимости пересылать «допинг-пробы крови в зарубежные лаборатории» на РУСАДА ложится «дополнительное финансовое бремя».

Глава российского антидопингового агентства Юрий Ганус в свою очередь рассказал, что он рассматривает сложившуюся ситуацию «с точки зрения логистики», а также пообещал приложить максимум усилий для того, чтобы удержаться в рамках «существующего бюджета». Он подчеркнул, что организация работает «стабильно и нормально», а также имеет хорошую репутацию «среди зарубежных лабораторий».

Ганус подчеркнул, что для них не стало большой неожиданностью решение ВАДА, но есть «проблема в стоимости». Среди лабораторий, с которыми собирается сотрудничать РУСАДА, Ганус назвал организации «Кельна (Германия), Гента (Бельгия), возможно Стокгольма (Швеция), также рассматривается Польша и Рим».