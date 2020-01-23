Система оплаты труда в социальной сфере будет пересмотрена

«Нужно думать о том, как во всей социальной сфере постепенно внедрять отраслевую систему оплаты труда, — заявил на встрече со студентами российских вузов Владимир Путин. —- То есть укреплять там составляющую, связанную с окладом, так чтобы выплаты компенсационные и стимулирующие не терять… Аккуратно, но мы будем это делать»».

Глава государства отметил, что в образовании структура заработной платы отличается от той же медицины: нет ночных дежурств, вызовов к пациентам. «Но все равно общие принципы надо внедрять», — констатировал он, подчеркнув, что делать это необходимо с учетом отраслевых особенностей. Такие изменения уже начинают вводиться в системе здравоохранения.

Повышение оклада, чтобы сотрудники социальной сферы не зависели от переработок и других надбавок, является позитивным шагом, считает управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман. Тем более что именно эта сфера исторически отстает от остальных даже внутри бюджетной классификации. Зачастую на оклад приходится половина выплат, теперь этот перекос будет устранен, что повлияет на привлекательность социальной сферы.

В последнее время, отмечает эксперт, мы видим много инициатив, которые направлены на повышение оплаты медиков, учителей и их коллег, смысл которых заключается в том, что радикально повысить престиж профессии, а он определяется вознаграждением. Этот шаг важен и для улучшения жизни в регионах. Не все из них могут делать большие надбавки, а так появится федеральный стандарт, на который будут ориентироваться. Судя по тому, что в правительстве сильнее всего обновился именно социально-экономический блок, бюджетную сферу ждет много новаций по изменению принципов оплаты.

Для перехода на отраслевую систему оплаты труда должны быть обновлены профессиональные квалификационные группы должностей, и по каждой такой группе необходимо сформировать типовые нормы труда из расчета одной ставки, уверен первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Это создаст основу справедливого начисления оклада и дополнительных выплат, так как по каждой группе будут определены минимальные оклады.

Также такая система закрепит долю гарантированных выплат по окладу в общей структуре заработной платы (например, зарплата врача будет складываться из оклада (не менее 50% от общей суммы зарплаты) плюс стимулирующие выплаты – также 50%). Сейчас в системе оплаты труда медиков и других профессий есть перекосы, когда оклад составляет лишь 20-25% от общей суммы зарплаты, а все остальное – это стимулирующие выплаты (за дежурства и прочее). То есть минимальная гарантированная заработная плата очень небольшая, основной заработок состоит из дополнительной нагрузки и выполнения разных плановых показателей.

Если эта инициатива будет подробно разработана и внедрена, полагает Павел Сигал, это приведет к тому, что доля минимального гарантированного оклада внутри зарплаты увеличится. Президент особо подчеркнул, что при этом и суммы стимулирующих оплат не должны уменьшиться, а значит, доходы медицинских работников и других профессий вырастут. На проработку и внедрение отраслевой системы оплаты труда потребуется от одного до двух лет.