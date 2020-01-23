Американские сланцевики уже прошли пик и сейчас находятся на спаде

Несмотря на то, что добыча нефти в США находится сейчас на рекордно высоком уровне, в Halliburton Co. и Schlumberger Ltd., крупнейших компаниях, предоставляющих технологии и услуги для нефтегазовой отрасли, считают, что, постепенно темпы роста начнут снижаться. Замедление темпов роста будет иметь серьезные последствия в масштабе всей планеты, так как дополнительные американские баррели в этом году составляют существенную долю прироста мировой добычи нефти.

По словам исполнительного директора Halliburton Джеффа Миллера, расходы потребителей их услуг, т.е. нефтяников и газовиков, в Северной Америке в этом году продолжат снижаться. С этим мнением согласны аналитики Schlumberger. Эта компания заявила, что сворачивает бизнес на континенте в соответствии со снижением спроса.

Сектор оказания услуг нефтяной отрасли в США потерял в 2019 г. тысячи рабочих мест. В последние месяцы Schlumberger начала избавляться от ненужного фрекингового оборудования, потому что сланцевики сокращают расходы, чтобы иметь свободные деньги в условиях стагнации на нефтяном рынке и падающих цен на газ. Глубокие изменения, происходящие сейчас в сланцевом секторе, свидетельствуют о дефиците уверенности в том, что спрос восстановится до предыдущих высот.

Halliburton объявил на этой неделе о сокращении расходов до 1,2 млрд долларов, т.е. на 20% по сравнению с прошлым годом, чтобы идти в ногу с меняющимся рынком.

«2019 год в Северной Америке стал годом перехода от роста к финансовой дисциплине»,- объяснил Миллер инвесторам и аналитикам компании.

В последние три месяца 2019 года доходы Halliburton в Северной Америке снизились на 21% по сравнению с третьим кварталом. Потери стоимости в последнее время составили 2,2 млрд долларов. В основном это списания оборудования, которое никто не покупает.

В прошлом году Halliburton сократил свой фрекинговый флот на 22%. Крупнейшая нефтегазовая обслуживающая компания планеты Schlumberger уже сократила насосный парк наполовину и не собирается возвращать это оборудование в производство. Расходы Schlumberger до уплаты налогов в третьем квартале составили 12,7 млрд долларов. Компания реструктуирует свой земельный бизнес в Северной Америке.

Даже если цены на нефть поднимутся, нефтегазовые компании, акции которых продаются на биржах, едва ли изменят свои планы по расходам, считает Правин Нарра, аналитик в компании Raymond James.

Невеселая картина в Северной Америке контрастирует с растущим спросом на международных рынках, Спрос растет по мере того, как крупнейшие нефтяные компании медленно приходят в себя после низких цен на нефть несколько лет назад. Что касается Halliburton, третьей в мире компании по оказанию услуг в нефтегазовой отрасли, то в отличие от Schlumberger или Baker Hughes Co. она всегда получала больше прибыли именно в США и Канаде.

«Мы ожидаем в 2020 году продолжение международного роста»,- заявил Миллер.

В четвертом квартале 2019 года у Halliburton были убытки в размере 1,65 млрд долларов, хотя годом ранее в октябре-декабре была прибыль в 664 млн долларов.

Дела в нефтегазовой отрасли США и Канады идут далеко не так радужно, как можно было бы предположить по рекордным показателям добычи американскими нефтяниками. В прошлом году в секторе, по данным юридической компании Haynes and Boone, обанкротились 42 компании. В 2018 г. банкротств в нефтегазовой отрасли было 28. Аналитики Haynes and Boone считают, что в этом году банкротств будет еще больше.

«Думаю, эта трендовая линия продолжит двигаться вверх в первой половине года»,- говорит партнер в компании Бадди Кларк.

Всего же в 2015-19 гг. в Северной Америке о банкротстве объявили 208 нефтяных и газовых компаний.

Еще сильнее выросло число банкротств компаний, обслуживающих нефтяной сектор – с 12 в 2018 до 21 в 19-м, т.е. почти вдвое. Крупнейшим банкротом стала Weatherford International, обанкротившаяся в июле 2019 года.