Инвесторы поглощены чем-то не тем

Сделки приняли внутренний характер

Согласно подсчетам компании Refinitiv, по итогам 2019 года сумма объявленных сделок на рынке слияний и поглощений с любым российским участием (в том числе сделки, где фигурируют иностранные компании с российскими корнями) снизилась третий год подряд и составила 19,3 млрд долларов. Это на 5% меньше, чем в 2018 году, сообщил Finmarket со ссылкой на исследование Deal Making in Russia 2019, посвященное показателям российского инвестиционного рынка за 2019 год.

Фактически, констатируют аналитики, на фоне снижения объёмов трансграничных сделок за 2019 год был зафиксирован наименьший объем сделок на рынке слияний и поглощений с любым российским участием за 17 лет. Общая сумма за 2019 год является наименьшим значением с 2002 года.

При этом стоимость по внутригосударственным сделкам повысилась на 10%, до 10,9 млрд долларов, а по поглощению российских компаний иностранными снизилась на 28%, до 4,4 млрд долларов. Сумма сделок по приобретению российскими компаниями зарубежных составила 890,4 млн долларов, что на 23% меньше, чем в 2018 году. По оценкам Refinitiv, российские компании промышленного сектора стали наиболее популярными целями, объем сделок с их участием достиг $3.2 млрд. или 21%

Таков рынок

Ухудшение показателей рынка M&A в 2019 году – это тенденция, отмечавшаяся и на развитых рынках, говорит аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. В США объем сделок по слиянию и поглощению сократился до 1860 млрд долларов против 1931 млрд долларов в 2018 году и 1984 млрд в среднем за последние пять лет. Сокращение на развитых рынках, как показывает статистика, является запаздывающей реакцией на замедление темпов прироста ВВП и фондового рынка. В РФ в 2017 – 2018 гг. также наблюдался спад в темпах прироста и индекса Мосбиржи, и ВВП.

Исходя из имеющейся подтвержденной анализом тенденции на внешних рынках, логичным представляется то, что указанные выше закономерности работают и для российских компаний, планирующих или отказывающихся от сделок M&A в зависимости от трендов на рынке акций и в экономике, отмечает Александр Осин. Сравнительно высокая волатильность показателей динамика M&A с российским участием вероятно – результат сравнительно низкой ликвидности финансовых рынков в РФ в целом.

В период застоя 2012 – 2019 годов значимых мер по развитию финансового инвестиционного сегмента не проводилось. Более того, «заморозка» пенсионных накоплений, ужесточение налоговых, монетарных условий и пенсионная «реформа», судя по эффекту данных мер на показатели сравнительной динамики ВВП РФ, ослабили и приток средств на российский финансовый рынок, усилив его подверженность кратко- и среднесрочной волатильности показателей.

«Мы ожидаем ускорения прироста ВВП РФ в 2020 году до 2%-2,5% при поддержке сырьевого сегмента. Цены на нефть и металлы, полагаем, продолжат отыгрывать влияние участившихся периодов оценочных дефицитов на рынке нефти и металлов, отложенное проинфляционное воздействие сверхмягкой политики ведущих мировых ЦБ в 2008 – 2016 годов и усиление реакции производителей, направленной на защиту своих ключевых рынков. На этом фоне, в текущем году с положительной вероятность ожидаем и увеличения объема сделок M&A с российским участием», – указывает Александр Осин.

Слишком много факторов

Финансовые рынки живут циклами, напоминает, в свою очередь, управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. И снижение числа слияний и поглощений, а при этом рост числа повторных размещений акций и других ценных бумаг говорит об определенной зрелости рынка, а также о повышенном спросе на капитал: он нужен, чтобы финансировать операционную деятельность, чтобы рефинансировать долги, а также, конечно, для покупки активов, в том числе для поглощений.

Поэтому компании идут на фондовый рынок за капиталом, осваивают его, и через 2-3 года цикл повторится: слияния и поглощения начнут расти, а публичные размещения — падать. Промышленность в центре внимания потому, что нет IT-компаний или они не продаются: так можно кратко охарактеризовать российский рынок слияний и поглощений. Найти редкие рентабельные промышленные предприятия, которые еще и по какой-то причине продаются собственником — это большая удача, и поэтому их продается/покупается всего на 3.2 млрд. В этой нише нужно не только обладать деньгами, но и владеть административным или лоббистским ресурсом, чтобы купить что-то действительно стоящее.

Показательные дела вроде дела Калви отпугивают сделки от нашего рынка, в нем нужно быть не только первоклассным оценщиком, но и риск-менеджером и даже иметь достаточный силовой ресурс, считает Илья Жарский. Сделка, на которую вынужден был пойти Яндекс, тоже не делает рынок IT привлекательнее, говорит он. ЦБ намерен с 1 октября ввести ограничения для банков по кредитованию сделок слияний и поглощений, и относить их к III категории качества. На практике это означает, что банкам придется создавать дополнительное резервирование под эти сделки, а значит, получить одобрение банка на такой кредит инвесторам будет гораздо сложнее.

Также Илья Жарский уверен, что мировая экономика в связи с Brexit, в связи с торговой войной США и Китая, на фоне постоянно тлеющего конфликта на ближнем Востоке создает возможности для слияний и поглощений, которые оттягивают на себя интерес международных инвесторов.