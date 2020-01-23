В Средиземноморье вновь обострилась обстановка

Обещание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отправить в Ливию турецкие войска для охраны признанного ООН и международным сообществом Правительства национального согласия (GNA) во главе с Фаизом Сараджем нарушило хрупкий баланс сил в восточном Средиземноморье. В последние годы ситуацию осложнили находки огромных месторождений углеводородов в восточной части Средиземного моря и особенно в территориальных водах Кипра, который уже почти полвека разделен на греческую и турецкие части.

В последних числах ноября 2019 г. Турция и GNA подписали в Стамбуле ряд договоров и в том числе соглашение о морских границах, которое, как считают в Анкаре, дает Турции право претендовать на части морского дня, которые, по утверждениям Афин, принадлежат Греции.

Президент Эрдоган подбросил дров в огонь, заявив на прошлой неделе о намерении выдавать разрешения на геологическую разведку в спорных водах. Турция, по его словам, стремится стать энергетическим хабом мирового уровня. Анкара, утверждает турецкий лидер, не хочет обострения обстановки в регионе, но все действия Турции пока именно к этому и ведут.

Египет, хозяин наиболее крупных месторождений газа в Средиземноморье, предупредил Анкару о «последствиях» любых шагов, которые нарушат суверенные права Кипра на его природные ресурсы и будут угрожать безопасности и стабильности региона.

Сама Никосия пошла еще дальше – в воскресном заявлении МИД Кипра Турция называется «пиратским государством в восточном Средиземноморье».

Кроме Египта, Никосию в противостоянии с Турцией поддерживают Объединенные Арабаские Эмираты (ОАЭ) и Франция. Париж отправил осенью 2019 года в восточную часть Средиземного моря фрегат, а сейчас намерен в качестве демонстрации силы послать туда авианосец «Шарль де Голь». Симпатизирует Кипру и Саудовская Аравия, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного кипрского чиновника, которой очень не нравится агрессивная политика Анкары.

Конечно, поддерживают кипрских соотечественников Афины. В Греции не относятся всерьез к угрозе начала настоящей войны с Турцией, но очевидно, что резкое обострение обстановки вредит греческой экономике, которая только-только начала восстанавливаться после десятилетнего кризиса. Последний раз такие же плохие отношения между Грецией и Турцией, кстати, членами НАТО, были в 1996 году. Тогда спор возник из-за нескольких необитаемых островков в Эгейском море.

Вся эта борьба за влияние в регионе, которая привела к резкому обострению отношений, является результатом вакуума власти. К нему, по мнению кипрского чиновника, цитируемого агентством Bloomberg, привело самоустранение Вашингтона из Северной Африки и Ближнего Востока. Естественно, возникшую после ухода США пустоту пытаются заполнить региональные игроки.

При этом следует иметь в виду, что энергично-агрессивные действия Анкары происходят не только в стратегически важном регионе на стыке Европы, Азии и Африки, но и во время огромных геополитических перемен, когда США сокращают свое присутствие за рубежом, а Россия, напротив, его наращивает. Эти перемены, происходящие очень быстро, позволяют Эрдогану ловко маневрировать и пытаться возродить былое влияние Турции в восточной части Средиземного моря при помощи нового союзника - Москвы.

Естественно, у Турции и России далеко не всегда совпадают интересы. Напротив, чаще, как в Сирии и той же Ливии, они совсем не совпадают и являются противоположными, но Путин и Эрдоган, похоже, научились договариваться на примере поиска компромиссов и сотрудничества в Сирии. Если Москве и Анкаре, поддерживающим разные стороны конфликта и в Ливии, удастся договориться и в этой стране, то можно будет говорить о пусть и ситуативном, но все равно довольно прочном и жизнеспособном союзе между Россией и Турцией, который может существенно повлиять на международную обстановку не только в этом регионе, но и на всей планете и из которого стороны могут извлекать выгоды.

Кроме Сирии, многое о прочности новых отношений между заклятыми в далеком прошлом врагами говорит и история с российскими ракетами С-400, которые Турция купила у Москвы несмотря на беспрецедентное давление со стороны Вашингтона.

Конечно, противники Турции не сидят, сложа руки. Сейчас плодом их усилий является газопровод «ИстМед», по которому израильский газ пойдет в Европу в обход Турции. В первых числах января Греция, Израиль и Кипр подписали в Афинах соглашение о начале его строительства. В Турции проект считают бесперспективной затеей и неубедительной попыткой хоть что-то противопоставить соглашению между Турцией и Ливией.

Тель-Авив, как нетрудно догадаться, тоже осуждает соглашение о морских границах между Анкарой и Триполи. Однако реакция Израиля на действия Турции в регионе более спокойная, чем у Греции, Египта и Кипра. Неслучайно между Тель-Авивом и Анкарой не так давно прошли переговоры не на самом высоком уровне о возобновлении диалога по газу.

В декабре Конгресс США принял резолюцию об укреплении безопасности и энергетического сотрудничества в восточном Средиземноморье, включая поддержку ИстМед. Американские законодатели дали указание Госдепу оказать поддержку в области безопасности Греции и Кипру.

Разнообразные и нередко противоположные интересы многих государств в регионе вновь сделали Кипр, который поддерживает нормальные отношения и с Востоком, и с Западом, эпицентром геополитических событий. На острове остается авиабаза Британии, которой регулярно пользуются и американцы. С другой стороны, Москва помогает финансами острову, в банках которого лежат миллиарды долларов российских граждан. Этой весной, кстати, в Никосию прилетят (в разное, конечно, время) глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео.

Противники Турции рады поддержке США, но не переоценивают ее. Они хорошо понимают, что она будет носить в основном моральный характер, потому что Дональд Трамп не хочет еще больше портить отношения с Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом из-за Кипра.

К тому же, в этом отношении имеется и исторический прецедент. В 1974 году США так и не вмешались в конфликт, когда турецкие войска высадились на севере Кипра, что и привело к образованию «турецкого» Кипра, признанного только Анкарой.

Не надеяться на действенную помощь из-за океана заставляет и еще одна историческая параллель – и в 1974 году, и сейчас у американских президентов: Ричарда Никсона и Дональда Трампа головы были заняты процедурой импичмента против них.

Находка месторождений углеводородов в кипрских водах, по мнению многих экспертов, может дать толчок возобновлению переговоров о воссоединении двух частей острова, прерванных в очередной раз в 2017 году. Как раз после прекращения переговоров Турция отправила в кипрские воды два буровых корабля «Фатих» и «Явуз», после чего обстановка в регионе и начала накаляться не по дням, а, что называется, по часам.