Стали известны источники средств на реализацию послания Путина

На выполнение всех задач, которые президент России Владимир Путин поставил в своем послании Федеральному собранию, потребуется выделить в ближайшие 4 года 4,5 трлн рублей, из которых 450 млрд рублей потребуется в 2020 году, пишет газета «Взгляд». Наиболее вероятным источником данных средств называется отмена налоговых льгот, на которые в год из бюджета тратится 4 трлн рублей, сообщает источник, знакомый с последними расчетами Минфина.

Ранее премьер Мишустин дал поручение Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить соответствующие поправки в бюджет.

Также аналитики уверены, что для реализации задач из послания в этом году проблем с деньгами не будет, поскольку казна располагает неиспользованными остатками прошлых лет. Определенные трудности возникнут, начиная со следующего 2021 года вплоть до 2024 года, когда придется дополнительно искать по 500 млрд рублей в год.

Источник сообщает, что на налоговые льготы в 2020 году планировалось потратить почти 4,1 трлн рублей. В дальнейшем их объем будет увеличиваться и к концу 2022-го превысит 4,5 трлн рублей.

Другими источниками средств на реализацию задач послания президента Минфин называет ужесточение политики по отношению к выплатам госкомпаниями дивидендов, а также улучшение собираемости налогов, в частности НДФЛ.

Ранее президент Путин сообщил, что реализация планов, озвученных им в послании, начнется уже в этом году. В частности, с весны начнутся выплаты маткапитала на первого ребенка и пособий на детей до 7 лет.