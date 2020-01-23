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Стране нужна глобальная система автозаправочных станций

Москва, 23.01.2020
Дмитрий Гусев, вице-президент Независимого топливного союза
#Бензин
  • Стране нужна глобальная система автозаправочных станций

Дмитрий Гусев

Начало 2020 года ознаменовалось очередными ценовыми перекосами на рынке нефтепродуктов. Как и сам Новый Год, ежегодные стоимостные флуктуации приходят с Дальнего Востока. Сценарий, по которому развиваются события, повторяется год от года. Подобная цикличность не случайна и связана с отсутствием стратегии развития отрасли. Поэтому и методы решения во всех случаях ситуативны, а значит – малоэффективны.

Развитие отечественной топливообеспечивающей инфраструктуры идет бессистемно. Отсутствуют не только планы и стратегии, но даже текущий анализ статистических данных по количеству и качеству объектов топливной инфрастуктуры. Также совершенно не учитываются альтернативные виды топлив и топливозаправок, вносящие свой вклад в топливообеспечение. Не существует комплексных программ газификации, в рамках которых, наряду с инфраструктурой обеспечения экономики и домашних хозяйств газом, создавалась бы инфраструктура для заправки автомобилей - это показывает отсутствие системного подхода, в том числе, и к развитию газовой промышленности.

Однобокость государственного подхода состоит в том, что регулируется лишь существующая инфраструктура, и лишь с позиции "социальных" цен на топливо. Не анализируются альтернативы, не предлагаются современные признанные всем миром решения для расширения предложения, увеличения количества альтернатив заправки автомобиля. Несмотря на развитие биржевой торговли, розничные цены являются "условно" ограниченными. Отсутствует, например, возможность установления инвестиционной надбавки к топливу, за счет которой могла бы осуществляться модернизация, как это сделано в энергетике.

Более половины АЗС в России принадлежат компаниям, не входящим в ВИНК. Если государство видит в них необходимость и значимость для обеспечения экономики топливом, то необходима комплексная государственная программа развития независимых сетей, которая позволит привлечь финансирование, дать возможность окупить существующий бизнес за счет внедрения как новых технологий, так и альтернатив, которые в системе текущей фискальной политики являются более прибыльными.

Сегодня мировое научное и бизнес-сообщество предлагает достаточное количество адекватных альтернатив для заправки автомобилей: начиная с электричества, водородного и газомоторного топлива во всех его проявлениях (пропан-бутан, компримированный газ, сжиженный природный газ), заканчивая синтетическим топливом из угля и биотопливом. Кстати. производство последнего для нашей страны вполне актуально: зерно, как и нефть, является сырьевым экспортным продуктом, а продавать лучше продукцию с максимально возможной добавленной стоимостью.

Для Дальнего Востока все перечисленные варианты могут стать возможными альтернативами по насыщению рынка топливом, купированию локальных дефицитов продукции, использованию местных источников энергетического сырья, созданию новых рабочих мест и развитию технологий. Все это, в конце концов, создает распределенную, независимую, построенную на принципах блок-чейн стабильную энергетическую систему, нацеленную на создание максимальной прибыли и минимизацию издержек, равно как и на решение социальных задач.

Из всех озвученных альтернатив «быстрым» решением может стать только газомоторное топливо. Рациональное предложение высказал недавно глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. В своем письме в Правительство РФ он предложил в рамках реализации программы "Чистый воздух" выделить 104 миллиарда рублей на строительство Автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Правда, представляя интересы газовой монополии, Зубков предлагает распределить эти деньги между предприятиями группы «Газпром». Предложение замечательное, но нельзя сбрасывать со счетов и независимых собственников АЗС. В текущих фискальных условиях их бизнес балансирует на грани рентабельности, поэтому при наличии государственного финансирования независимые сети с большим рвением включились бы в программу по развитию сети АГНКС. Такая совместная работа могла бы стать комплексным решением вопросов как экологической, так и энергетической безопасности. Системное взаимодействие государства и бизнеса в рамках механизма государственно-частной партнерства с использованием государственных финансовых резервов, накопленных, кстати, за счет нефтяной и газовой промышленности, должно привести к стабильному снятию проблемы заправки автомобилей через создание глобальной системы автозаправочных станций, использующих оптимальное экономически и экологически топливо в каждой точке нашего государства.

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