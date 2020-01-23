Турция предложила России сотрудничество по разработке месторождений газа у Кипра

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил «на полях» Всемирного экономического форума в Давосе о заинтересованности Турции в сотрудничестве с Россией по разработке газовых месторождений у побережья Кипра, пишет РИА «Новости». Также глава турецкого МИД пожаловался на двойные стандарты со стороны Евросоюза в отношении соблюдения прав турко-киприотов на углеводородные запасы острова, предложив объединению быть «честным посредником» и «защищать права и киприотов-турок, а не только киприотов-греков».

«Но, к сожалению, они проявляли двойные стандарты и лицемерие», - подчеркнул дипломат, который уверен, что при разработке газовых месторождений у побережья Кипра «турко-киприоты и греко-киприоты должны работать вместе». Из-за того, что этого не происходит, а ЕС занял в этом вопросе сторону члена объединения - Греции, Анкара вынуждена искать других союзников в данном вопросе.

Он напомнил, что данный вопрос обсуждался в ходе беседы президентов Эрдогана и Путина.