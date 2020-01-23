Украина отдаст немцам управление своей железной дорогой

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что управление над оператором украинских железных дорого АО «Украинская железная дорога» будет передано железнодорожному оператору ФРГ Deutsche Bahn. «Вчера был подписан «Меморандум о взаимопонимании» с Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина открыта для инвестиций. О деталях еще должны договариваться, но политическое решение на этот счет уже принято», - заявил Гончарук на экономическом форуме в Давосе.