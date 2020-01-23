Вход/Регистрация Подписка

В Госдуме призвали россиян отказаться от поездок в Китай

Москва, 23.01.2020

Геннадий Онищенко – первый заместитель председателя комитета по образованию и науки нижней палаты российского парламента – призвал граждан РФ в ближайшее время воздержаться от поездок в Китай из-за бушующего там коронавируса, а вернувшихся из Поднебесной – при повышении температуры незамедлительно уведомить медиков о своей поездке.

«Я не призываю вас успокоиться и прошу донести тревогу, что тому, кому не особой нужды по каким-либо важным жизненным показателям ехать в КНР, воздержаться от этого, хотя бы временно», – цитирует депутата РИА Новости.

Он также призвал соотечественников, которые вернулись из Китая и зафиксировали у себя повышенную температуру, срочно отправиться в поликлинику и там сообщить врача о посещении КНР и других азиатских государств.

Как считает Онищенко, это настроит медиков на то, что при наличии респираторных явлений у пациента нужно в первую очередь обследовать его и осмотреть на предмет возможной острой респираторной инфекции.

Напомним, согласно самой последней информации, число заразившихся смертельным вирусом в Поднебесной превысило уже 600 человек. При этом 25 больных скончались.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара может сильно удивить
      Авторы прогнозов, предрекающие в этом году слабый доллар, вновь ошиблись. И опять причина в сохраняющейся привлекательности процентных ставок ценных бумаг в Америке, которые по-прежнему выше ставок в большинстве как соседних, так и дальних стран.
    2. Подкаст 2-ой недели. Как работает человеческий ум
    3. Ситуация с китайским коронавирусом становится все тревожнее
      Несмотря на меры предосторожности, принимаемые во многих странах, новая болезнь, которая появилась в Китае, расползается по планете.
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама