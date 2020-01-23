В Госдуме призвали россиян отказаться от поездок в Китай

Геннадий Онищенко – первый заместитель председателя комитета по образованию и науки нижней палаты российского парламента – призвал граждан РФ в ближайшее время воздержаться от поездок в Китай из-за бушующего там коронавируса, а вернувшихся из Поднебесной – при повышении температуры незамедлительно уведомить медиков о своей поездке.

«Я не призываю вас успокоиться и прошу донести тревогу, что тому, кому не особой нужды по каким-либо важным жизненным показателям ехать в КНР, воздержаться от этого, хотя бы временно», – цитирует депутата РИА Новости.

Он также призвал соотечественников, которые вернулись из Китая и зафиксировали у себя повышенную температуру, срочно отправиться в поликлинику и там сообщить врача о посещении КНР и других азиатских государств.

Как считает Онищенко, это настроит медиков на то, что при наличии респираторных явлений у пациента нужно в первую очередь обследовать его и осмотреть на предмет возможной острой респираторной инфекции.

Напомним, согласно самой последней информации, число заразившихся смертельным вирусом в Поднебесной превысило уже 600 человек. При этом 25 больных скончались.