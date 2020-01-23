В Кремле объяснили, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, почему в Израиле не состоялась встреча лидеров Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. По словам представителя Кремля, её не было, так президент «самостийной» отменил свой визит на форум, передаёт РИА Новости.

«Поэтому встреча и не состоялась. Путин и Зеленский даже не смогли поприветствовать друг друга, и в этом не наша вина», – пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что Зеленский посетит Израиль, чтобы принять участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума памяти жертв Холокоста. Однако сегодня стало известно, что президент Украины, отказался от участия в форуме. При этом он пообещал принять участие во всех остальных мероприятиях и запланированных встречах с израильскими властями.