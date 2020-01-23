В Кремле прокомментировали идею Путина о встрече лидеров пяти держав

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы российского государства – прокомментировал идею Владимира Путина о встрече лидеров России, Франции, КНР, США и Великобритании для решения мировых проблем.
По словам представителя Кремля, пока реакции руководитель мировых держав на это предложение не последовало.
«Нам предстоит узнать реакцию коллег на эту инициативу нашего президента», – цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее Путин в ходе своего выступления в Израиле на Всемирном форуме памяти Холокоста предложил провести встречу лидеров стран, которые являются постоянными членами Совбеза ООН.