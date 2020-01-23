В России прокомментировали стремление Украины занять место Британии в ЕС

По мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, в случае, если Украину примут в ЕС вместо Британии, по объединению будет нанесен серьезный удар. Ранее украинский глава попросил руководство ЕС принять Украину в объединение вместо Британии. Мнением сенатор поделился на своей странице в твиттер.

«Призыв Зеленского принять Украину в ЕС вместо Британии – за гранью здравого смысла», –пишет Пушков. Он уверен, что принять в свои ряды «полунищую, отягощенную кризисом в Донбассе, факельными шествиями, мятущуюся Украину», станет для ЕС ударом сокрушительной силы. Он добавляет, что Зеленский почему-то счел, что в ЕС хотят видеть Украину в своих рядах, однако, «Евросоюз этого точно не хочет».

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский 22 января выразил уверенность, говоря о возможности вхождения в ЕС для Украины, что когда одна страна выходит из ЕС, возможно, для другой время туда войти.