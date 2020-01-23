Вирус давит рынки, российский — не исключение

Как считается, именно появившийся в Китае и начавший распространяться за его границы коронавирус продолжает оказывать давление на котировки по всему миру. Вне явной связи с эпидемией, нефть тем не менее теряет в цене: цена сорта Brent по состоянию на 19:01 мск упала на 2,39% до значения 61,7 доллара за баррель. С этим фактором можно связать снижение индекса Мосбиржи к концу сессии в четверг на 1,09%, до 3140 пунктов. «Долларовый» РТС упал на 1,04% до 1596,05 пунктов.

Российская валюта более или менее стабильна: 62,023 рублей за доллар. Больше всего на этом фоне потеряли «Сургутнефтегаз» (-3,43%) «Газпром нефть» (-1,37%), «Башнефть» (обыкновенные акции -2,22%,«префы» -2,14%), «Роснефть» (-1,09%).

Аналитики ФИНАМа считают, что история о коронавирусе не исчезнет из поля зрения инвесторов в ближайшее время и ситуация на финансовых рынках может только ухудшиться. Негативный эффект ощутят на себе транспортные компаний, турфирмы, нефтесервисные компании, считают аналитики ИГ «Московские партнеры».

Также рынок плохо воспринял заявление Германа Грефа о его возможном уходе из Сбербанка в случае изменения стратегии банка (-1,05%). Такое изменение веротятно при подтверждении информации о смене главного акционера банка (этот статус может перейти от ЦБ непосредственно к государству).

Тем не менее, лучше рынка второй день подряд себя чувствуют акции АФК «Система» (+4,90%) и НОВАТЭКа (+1,30%) на фоне потенциального увеличения дивидендных выплат по акциям этих компаний. Ралли продолжают бумаги «Яндекса» (+1,08%).