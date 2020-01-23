Зеленский заявил о подготовке нового обмена удерживаемыми лицами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Киев ведет переговоры с ДНР-ЛНР и Москвой по новому обмену удерживаемыми лицами. «Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске (в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе - Эксперт), будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев – всех, включая крымских татар и других украинцев, находящихся на территории России», - сказал Зеленский.