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Аналитики назвали компании, которые выиграют на смене правительства

Москва, 24.01.2020

Ретейлеры и застройщики больше всего выиграют от повышения расходов государства в рамках плана президента Владимира Путина по разгону экономики, считают аналитики Bloomberg в своем прогнозе доходности предприятий.

Также среди самых доходных, по мнению агентства при новом правительстве станут «Детский мир», который выиграет на планах по стимулированию рождаемости в стране, Тинькофф банк и Магнитогорский металлургический комбинат, акции которых  начали расти после смены правительства.

Рост акций последнего связан с планами правительства по модернизации инфраструктуры в ближайшие пять лет, что повлечет за собой спрос на сталь.

Агентство сообщает, что после утверждения нового кабмина акции «Детского мира» уже подорожали на 11%. Более чем на 8% в этот же период выросли акции ретейлера «Магнит». Оптимиз в отношении данной компании вызван ожидаемым ростом доходов населения.

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