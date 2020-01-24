Аналитики назвали компании, которые выиграют на смене правительства

Ретейлеры и застройщики больше всего выиграют от повышения расходов государства в рамках плана президента Владимира Путина по разгону экономики, считают аналитики Bloomberg в своем прогнозе доходности предприятий.

Также среди самых доходных, по мнению агентства при новом правительстве станут «Детский мир», который выиграет на планах по стимулированию рождаемости в стране, Тинькофф банк и Магнитогорский металлургический комбинат, акции которых начали расти после смены правительства.

Рост акций последнего связан с планами правительства по модернизации инфраструктуры в ближайшие пять лет, что повлечет за собой спрос на сталь.

Агентство сообщает, что после утверждения нового кабмина акции «Детского мира» уже подорожали на 11%. Более чем на 8% в этот же период выросли акции ретейлера «Магнит». Оптимиз в отношении данной компании вызван ожидаемым ростом доходов населения.