Болгария объявила двух дипломатов из России персонами нон грата

Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Российскому послу в Софии вручены соответствующие ноты, передаёт РИА Новости.

Между тем в нашей дипмиссии уже заявили, что болгарская сторона не предъявила никаких доказательств вины российских дипломатов.

Ранее сообщалось, что прокуратура Болгарии заподозрила двух дипломатов из РФ в шпионской деятельности. Согласно версии следствия, один из них, который был аккредитован в Болгарии в качестве первого секретаря в консульском отделе посольства России в Софии, с 2017 года якобы занимался сбором данных о выборах в стране, другой – сотрудник Торгового представительства РФ в Софии – собирал информацию в области энергетики и энергетической безопасности страны.