Курс доллара: рубль сейчас почти не защищён от различных угроз

Российский рубль закончил вчерашний день, торгуясь разнопланово к основным резервным мировым валютам на фоне падения евро к доллару на глобальном рынке по итогам заседания европейского Центробанка (ЕЦБ). Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составил 62,02 руб., что на 17,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро торговался по 68,49 руб., просев за сутки на 10,75 коп.

Эксперты считают, что, национальная валюта торговалась накануне разнопланово следуя за динамикой валют на Forex. Напомним, евро вчера возобновил падение к доллару по итогам заседания ЕЦБ, на котором регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам – на уровне минус 0,5%, ставку по маржинальным кредитам – на уровне 0,25%. По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, она видит сигналы умеренного усиления базовой инфляции. Кроме того, Лагард подчеркнула, что понижательные риски для экономики еврозоны сохраняются, но стали менее выраженными.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» полагает, что в целом в риторике главы ЕЦБ наблюдался умеренный оптимизм в отношении потенциала роста экономики и темпов инфляции.

«Но никакой новой положительной информации для курса евро так вчера и не прозвучало. В итоге пара евро – доллар обновила минимум с первой половины декабря прошлого года, что позволило также рублю укрепиться к единой валюте ЕС», – резюмировал эксперт.

В свою очередь Александр Карпов из банка «Зенит» напомнил, что на торгах в четверг рубль почти не двигался. Несмотря на то, что цены на «чёрное золото» заметно упали ещё в среду и можно было бы ожидать более заметного укрепления курса доллара, этого не произошло.

«С другой стороны, покупки доллара, которые были довольно заметны в последние недели, почти сошли на нет. Поэтому на месте стоит сейчас не только российская валюта, но и американская. Судя по всему, она ждёт триггеров, ближайший из которых – запасы нефти от Минэнерго США. Также трейдеров ожидает продолжение налоговых выплат, и на следующей неделе продажи валюты компаниями-экспортерами будут более заметными», – уверен Карпов.

Андрей Кочетков из «Открытие брокер» считает, что сейчас рубль почти не защищён от различных угроз и его единственная поддержка – налоговый период. Но, по мнению эксперта, он не позволяет полностью компенсировать внешний негатив.

«Бегство от риска, которое можно уже наблюдать выражается в укреплении иены, а также снижении доходности по казначейским обязательствам США. Кроме того, ещё в среду «чёрное золото» сильно пошло вниз, что также учитывает текущее ослабление национальной валюты. С другой стороны, отметка в 62,00 в паре с долларом пока «американцу». А ведь именно коридор 62,00-62,50 – это зона предполагаемой коррекции укрепления рубля за последний год. Поэтому уже сейчас можно говорить о том, что рубль снял перекупленности и после консолидации сможет возобновить своё укрепление», – резюмировал Кочетков.