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Названо слабое место США в вероятной войне

Москва, 24.01.2020
  • Названо слабое место США в вероятной войне

U.S. Navy

Состояние транспортного флота может не позволить США выиграть в возможном военном конфликте в Евразии, пишет Forbes.

Автор материала напоминает, что США ведут военные действия вдали от своей территории, в этой связи они постоянно перебрасывают в зону боев технику и оборудование, что является сложной логистической задачей.

В настоящее время флот транспортных кораблей США значительно устарел и готов к выполнению поставленных задач готовы всего на 40%. В статье говорится, что транспортный флот США состоит из нескольких десятков транспортных кораблей, в том числе 65 ролкеров. Военные США вынуждены размещать ролкеры с оборудованием непосредственно вблизи «районов потенциальных боевых действий», выходя таким образом из создавшегося положения.

Помимо этого в случае войны ВМС США смогут использовать для переброски техники гражданские суда, что, впрочем, не решит задач по обеспечению войск в будущем. Автор материала уверен, что «врагам США» хорошо известно об этом «слабом месте», а Россия пошла «дальше остальных и стала активно проводить учения подводного флота в Атлантическом океане».

Это позволяет быть уверенным в том, что в случае войны «до пункта назначения доберутся не все транспортники», говорится в материале. Из-за этого наземные силы США поздно вступят в конфликт, и «Америка потерпит поражение в возможной войне в Евразии», резюмирует автор статьи. В этой связи в материале звучит призыв приступить к немедленной модернизации транспортников и их замене на новые корабли.

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