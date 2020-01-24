Цена на нефть остается под давлением китайского вируса

Нефть продолжает дешеветь на опасениях распространения смертельного вируса из Китая, пишет Прайм. С окончанием сессии 23 января нефть марки Brent подешевела на 0,81%.

Также на рынок оказывает давление отчет по запасам нефти в США, которые упали упали на 405 тыс. баррелей, до 428,106 млн баррелей. По прогнозу экспертов запасы должны были вырасти на 1,009 млн баррелей.

Уточняется, что сегодня на азиатских торгах цена на Brent скорректировалась до $62,23 и торгуется в плюсе. Рост аналитики восприняли, как технический откат.

Отмечается, что если в течение дня не появится оптимистичных новостей о китайском вирусе, то нефтяной рынок начнет испытывать более сильное давление с наступлением выходных.