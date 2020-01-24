Новый помощник Путина оценил реакцию инвесторов на смену кабмина

Международные инвесторы позитивно восприняли изменения в правительстве РФ после отставки старого кабмина, рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» новый помощник российского президента Максим Орешкин.

Он подчеркнул, что инвесторы видят инициативы, «заложенные в последние годы», что позволило подняться стране на 28 место в мире с точки зрения делового климата. Чиновник заверил, что правительство не останавливается на достигнутом и продолжает продвигаться вперед, в частности будет продолжена работа по направлениям регуляторной гильотины, снятию барьеров, имеющихся в российской экономике, а также изменения отраслевого регулирования.

«Много историй, которые в ближайшие пару лет будут реализовываться и будут делать условия для ведения бизнеса в России лучше», - рассказал Орешкин в эфире телеканала.

Помощник президента уверен, что иностранные инвесторы готовы приходить с новыми проектами в Россию.