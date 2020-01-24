Обрабатывающий сектор в декабре вырос в 34 раза

Росстат снова порадовал правительство, особенно его предыдущий состав, сообщив о том, что по итогам декабря 2019 года темпы роста промышленного производства в стране ускорились в семь раз — с 0,3% до 2,1% в годовом сопоставлении. В целом же за 2019 год объем выпуска в промышленности увеличился на 2,4% по сравнению с 2018 годом и теми 2,3%, которые предполагал правительственный прогноз.

Рост в обрабатывающем секторе, кстати, в месячном сопоставлении в декабре ускорился в 34 раза: после 0,1% в ноябре, в последний месяц прошедшего года не связанные с сырьевым сектором предприятия нарастили выпуск на 3,4%.

Год к году сырьевые сегменты нарастили выпуск на 3,1%, обрабатывающие – на 2,3% после 4,1 и 2,6% в 2018 году соответственно. Лидерами в обрабатывающей промышленности стали пищевая и химическая отрасли, а также металлургия. Рост добычи нефти и газового конденсата постепенно замедлялся в течение года и составил 1%.

«Показатели добывающей промышленности оставались на сравнительно низких уровнях в результате выполнения Россией обязательств в рамках соглашения ОПЕК+»,— пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на комментарии МЭР. Кстати, как отметил Росстат, в поддержку роста выступил календарный фактор — в декабре было на два рабочих дня больше, чем ноябре, и на один день больше, чем в декабре 2018 года.

В значительной мере декабрьское ускорение – ожидаемая сезонная тенденция, связанная с активизацией бюджетных расходов, отмечает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. В среднем за июнь – ноябрь промпроизводство в РФ, исходя из статистики за последние 8 лет, растет на 2% (м/м), а в декабре средний прирост за тот же период 7% (м/м). Но в этом году было не 7%, а 9% (м/м), что транслировалось в ускорение промпроизводства с 0,3%(г/г) в ноябре до 2,1%.

В данном случае, полагает аналитик, сказалось значительное по сравнению с прошлыми годами ускорение бюджетных расходов в последнем квартале года. То есть причина ускорения в неритмичном, неровном исполнении бюджета, и неполном, в итоге, его исполнении по расходам. Вряд ли это можно назвать позитивным достижением прежнего правительства.

По мнению Александра Осина, ускорения прироста ВВП РФ до 2,5%, а промпроизводства – до 3,5% при поддержке, преимущественно, внешних фундаментальных факторов следует ожидать в 2020 году. Также он прогнозирует повышение цен на нефть брент до 70 за баррель.

Но вообще приведённая статистика вызывает вопросы: не вполне корректно было бы сравнивать показатели ноября и последних недель декабря, полагает директор департамента промышленного и бытового оборудования компании «Грундфос» Сергей Захаров. Ситуация в промышленности сегодня находится «на низком старте», говорит он. Инвестиционная активность предприятий по-прежнему слабая.

У многих компаний накоплены значительные средства, однако они хранятся на счетах, в акциях и т.д. и не инвестируются в основной капитал, а значит – в развитие бизнеса. По оценкам, доля инвестиций в основной капитал сегодня составляет всего 20% от ВВП, а для полноценного развития на неё должно приходиться 25% и более. При этом в некоторых отраслях степень изношенности средств производства достаточна высока и достигает 50%, а полностью изношенных — до 20%.

Причина такой «осторожности» бизнеса, полагает Захаров, – общая неопределённость как в экономике в целом, так и в законодательном регулировании, и отсутствие чёткого «сигнала» от государства. В частности, развитие бизнеса сдерживает недостаточный уровень разработки нормативной документации по такому механизму привлечения инвестиций, как специнвестконтракт, общее ужесточение требований к инвесторам, неотлаженные механизмы субсидирования, отсутствие гарантий. Большой процент производственных компаний, порядка 30 – 40%, сегодня неприбылен, средняя рентабельность по рынку составляет всего около 5%.

На этом фоне у компаний есть некоторые надежды на новое правительство, констатирует эксперт. Бизнес ждет от государства стимулирования инвестиционной активности, и, если эти ожидания оправдаются, то в промышленной отрасли может произойти серьёзный прирост.