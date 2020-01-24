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Орешкин заявил об опасных последствиях от заключения торговой сделки между США и КНР

Москва, 24.01.2020

Максим Орешкин – бывший глава Минэкономразвития, а ныне помощник президента РФ – заявил об опасных последствиях от заключения торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. По его мнению, это соглашение является огромной миной замедленного действия под международную торговлю. При этом пояснил, что она дает короткое перемирие на нынешний, но уже со следующего года количество споров начнёт только возрастать, передаёт агентство «Интерфакс».

«Надо понимать, что то что нравится двум, необязательно должно нравится третьему и все остальным, – подчеркнул Орешкин. – Обязательство Пекина увеличить закупку товаров из США в рамках торговой сделки вызывает очень серьезные опасения в Старом Свете. При этом сам договор серьёзных опасений не вызывает, но то, по какому принципу КНР будет переключаться с продукции Европы на продукцию США очень тревожит».

Советник президента РФ также подчеркнул, что подписанное Пекином и Вашингтоном соглашение – мина замедленного действия.

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