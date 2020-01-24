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Оценка кредитоспособности «Роснефти» на три ступени выше рейтинга РФ

Москва, 24.01.2020

В пятницу международное рейтинговое агентство Moody’s опубликовало новый отчет о ПАО «НК “Роснефть”». В соответствии с отчетом, кредитный рейтинг нефтяной компании сохранился на инвестиционном уровне Baa3 со стабильным прогнозом. Таким образом, он соответствует суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации.

В настоящее время «Роснефть» напрямую и косвенно имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня, значения которых соответствуют кредитным рейтингам Российской Федерации, от всех международных рейтинговых агентств «большой тройки»: Moody’s (Baa3, стабильный), S&P (BBB-, стабильный) и Fitch (BBB, стабильный – через ПАО АНК «Башнефть»).

В своем отчете агентство отметило сильный бизнес-профиль «Роснефти», являющейся одной из крупнейших в мире публичных нефтяных компаний по запасам и добыче углеводородов. Важным достижением российской компании Moody’s также назвало улучшающиеся финансовые показатели, в том числе, генерацию денежного потока, рост уровня покрытия процентных расходов и снижающуюся долговую нагрузку.

За 9 месяцев 2019 года скорректированный Moody’s показатель долга компании сократился примерно на 1 трлн руб. Агентство ожидает дальнейшего сокращения долговой нагрузки «Роснефти».

К сильным сторонам кредитоспособности «Роснефти» аналитики агентства отнесли также статус крупнейшего налогоплательщика страны, который подчеркивает стратегическую значимость компании.

По мнению аналитиков Moody’s, основными вызовами, стоящими перед «Роснефтью», являются изменяющийся налоговый режим нефтяной отрасли РФ и действующие санкции.

Как следует из отчета Moody’s, до применения дисконта к кредитному рейтингу компании из-за ведения деятельности в российской нефтегазовой отрасли, оценка кредитоспособности «Роснефти» находится на уровне А3 (на три ступени выше рейтинга Российской Федерации; на одном уровне, например, с американскими Amazon, Baker Hughes, Boeing, ConocoPhillips немецкой Daimler, а также австрийской OMV).

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