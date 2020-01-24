Порошенко устроил шоу перед допросом

Экс-президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) вместе с депутатами своей парламентской фракции «Европейская солидарность». Охрана ГБР отказалась пропускать всю фракцию в здание и Порошенко обозвал охрану ведомства «негодяями и не украинцами», а его руководство «соратниками Януковича». После спича Порошенко прошел внутрь здания в сопровождении своих адвокатов.

Ранее ГБР заявляло о неявке на допрос Петра Порошенко и о возможности его принудительного привода. Пользуясь депутатской неприкосновенностью Порошенко многократно игнорировал повестки в ГБР. Однако с начала 2020 года вступили в силу поправки в Конституцию Украины отменяющие депутатскую неприкосновенность.