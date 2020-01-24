Вход/Регистрация Подписка

Президент России оценил эффективность «Россетей»

Москва, 24.01.2020

Компания «Россети» в 2019 году сохраняет свои сильные результаты, и по прошлому году продемонстрирует чистую прибыль 125 млрд рублей – такие данные озвучил глава ПАО «Россети» Павел Ливинский президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи в пятницу. Кстати Ливинский – первый из глав крупных госкомпаний, кто встретился с президентом после назначения нового правительства.

«Россетям» есть чем гордиться. Всего в 2019 году «Россети» выполнили 322 тыс. договоров техприсоединения - это 14,5 гигаватта мощности. При этом за прошлый год стоимость акций компании выросла на 80%, группа снизила долговую нагрузку и повысила кредитный рейтинг. Пока единственная тяжелая финансовая ситуация обстоит в дочерней компании предприятия на Северном Кавказе. Полностью вывести ее из убытков планируется к 2023 году.

В рамках отчета глава «Россетей» обозначил масштабные планы на текущий год. Так инвестиционная программа составит 290 млрд рублей, а из крупных событий  ввод подстанции 330 киловольт в Мурманске и полное завершение реконструкции и расширения систем электроснабжения Калининградской области.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Ситуация с китайским коронавирусом становится все тревожнее
      Несмотря на меры предосторожности, принимаемые во многих странах, новая болезнь, которая появилась в Китае, расползается по планете.
    2. В США начинается процесс отрешения от власти Дональда Трампа
      Шансов на победу у сторонников импичмента почти нет.
    3. Дмитрий Медведев рассказал о решенных и нерешенных задачах за время своей работы
      Бывший российский премьер заявил, что он в целом доволен тем, как работал кабинет министров почти восемь лет, хотя и признает, что «были и нерешенные задачи»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама