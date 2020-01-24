Президент России оценил эффективность «Россетей»

Компания «Россети» в 2019 году сохраняет свои сильные результаты, и по прошлому году продемонстрирует чистую прибыль 125 млрд рублей – такие данные озвучил глава ПАО «Россети» Павел Ливинский президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи в пятницу. Кстати Ливинский – первый из глав крупных госкомпаний, кто встретился с президентом после назначения нового правительства.

«Россетям» есть чем гордиться. Всего в 2019 году «Россети» выполнили 322 тыс. договоров техприсоединения - это 14,5 гигаватта мощности. При этом за прошлый год стоимость акций компании выросла на 80%, группа снизила долговую нагрузку и повысила кредитный рейтинг. Пока единственная тяжелая финансовая ситуация обстоит в дочерней компании предприятия на Северном Кавказе. Полностью вывести ее из убытков планируется к 2023 году.

В рамках отчета глава «Россетей» обозначил масштабные планы на текущий год. Так инвестиционная программа составит 290 млрд рублей, а из крупных событий ввод подстанции 330 киловольт в Мурманске и полное завершение реконструкции и расширения систем электроснабжения Калининградской области.